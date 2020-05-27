Польша за четыре года снизила долю приобретаемого в России газа до 60%

ВАРШАВА, 27 мая. /ТАСС/. Доля приобретаемого в России газа снизилась в польской энергетической корзине за четыре года с 77% до 60%. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио глава польской энергетической компании PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво") Ежи Квечиньский.

По его словам, поставки газа из России по-прежнему остаются главным направлением получения Польшей голубого топлива. "Но эта зависимость снижается. Еще четыре года назад, в 2017 году, было 77%, а сейчас 60%", - сказал Квечиньский.

Польша использует около 18 млрд куб. м газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд куб. м газа в год.

В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также строительства газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.