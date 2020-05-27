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Пандемия коронавируса нового типа

Аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Постепенный выход из режима противоэпидемических ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса, начался в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщается на сайте аэропорта в среду.

"Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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