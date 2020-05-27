Казахстан в рамках сделки ОПЕК+ сократил добычу на крупнейших месторождениях

НУР-СУЛТАН, 27 мая. /ТАСС/. Казахстан в рамках выполнения сделки ОПЕК+ ограничил добычу нефти на нескольких крупнейших месторождениях, в том числе на Тенгизе и Кашагане. Об этом сообщил в среду на брифинге министр энергетики республики Нурлан Ногаев.

"Суточная добыча снизилась в Казахстане [в рамках сделки ОПЕК+] в среднем на 390 тысяч баррелей в сутки. Мы исходили из понимания, что сокращать [добычу] могут средние, крупные и крупнейшие месторождения. Постановлением правительства введены ограничения на добычу на некоторых месторождениях. Это компании "Тенгизшевройл", кашаганский проект, группа компаний "Казмунайгаз", "СНПС-Актобемунайгаз" и другие недропользователи, добыча которых составляет более 10 млн тонн [в год]", - сказал он.

Как уточнили в министерстве энергетики республики, среднесуточная добыча нефти (без конденсата) в Казахстане, по информации на 25 мая, составляет 177,8 тыс. тонн нефти, что говорит об исполнении обязательств сделки ОПЕК+.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 млн б/с в течение мая-июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадают 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

В рамках соглашения Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки.