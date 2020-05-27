В КНР предложили упростить процедуры утверждения инвестпроектов на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) вынесли на рассмотрение проходящей в столице КНР 3-й сессии 13-го созыва ВСНП предложение по максимальному упрощению процедур утверждения новых инвестиционных проектов на территории южной провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

"Предлагаем утвердить изменения в законодательных актах и административных правилах, либо на экспериментальной основе приступить к внедрению отдельных преобразований для максимального упрощения системы контроля и принятия решений об иностранных инвестициях. Также целесообразно внести поправки для оптимизации процедур признания статуса иностранных специалистов и регистрации международных морских судов", - заявил во время выступления один из делегатов ВСНП. По его словам, в ближайшее время Хайнаню потребуется модернизировать законодательную базу, чтобы она в полной мере учитывала цели и задачи развития региональной зоны свободной торговли.

По данным издания, среди прочих инициатив, с которыми выступили законодатели Хайнаня, - оптимизация налогообложения при осуществлении беспошлинной торговли, развитие коммерческой космической программы, упрощение правил трансграничной торговли, внедрение умных технологий, формирование системы социального доверия с учетом правопослушания гражданина, повышение роли спортивных дисциплин в школьном образовании, улучшение механизма контроля за яхтами и продвижение проектов международной инициативы "Один пояс - один путь".

Делегаты также предложили отдельные поправки в три закона КНР - о правительственных органах в регионах, тюрьмах и мерах наказания в виде штрафов за допущенные правонарушения.

Первоначально предполагалось, что 3-я сессия ВСНП 13-го созыва откроется 5 марта. Однако из-за вспышки коронавируса ее начало перенесли на 22 мая. Китайские депутаты до 28 мая продолжат обсуждать перспективы социально-экономического развития страны, а также планируют утвердить новые проекты, в том числе резолюцию по закону о национальной безопасности в Гонконге.