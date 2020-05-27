FT: ВВП Великобритании сократится на 4% к 2024 году из-за последствий пандемии

ТАСС, 27 мая. Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании сократится на 4% к 2024 году из-за серьезных и долговременных последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на исследование Минфина Соединенного Королевства, проведенное независимыми экономистами.

При этом ежегодный бюджетный дефицит, как свидетельствуют авторы доклада, составит не менее 5% национального дохода. По словам старшего научного сотрудника Института экономических проблем Филипа Бута, рост государственного долга сохранится. Согласно данным британской Национальной статистической службы (ONS), Великобритания в апреле привлекла заимствования на рекордную за последние 27 лет сумму - более £62 млн ($76,2 млрд), что на 12,7 % больше, чем планировалось ранее.

Британское правительство будет вынуждено, как прогнозировали ранее эксперты, резко повысить налоги с целью сокращения в текущем году прогнозируемого бюджетного дефицита в размере £337 млрд ($414,8 млрд). В числе намечаемых финансистами в ближайшие несколько месяцев шагов - увеличение подоходного налога, двухлетнее замораживание индексации зарплат в госсекторе, а также ограничение роста пенсий госслужащим.

Дефицит бюджета в нынешнем году, как указывают эксперты, может более чем вдвое превысить аналогичный показатель после финансового краха в 2008 году, что привело к десятилетию сокращения расходов в королевстве в режиме так называемой жесткой экономии.

По данным британского Минздрава, число инфицированных коронавирусом в стране превысило 265 тыс., а количество летальных исходов достигло 37 тыс.