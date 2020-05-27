В Грузии с 1 июня заработают крупные торговые центры и рестораны

ТБИЛИСИ, 27 мая. /ТАСС/. Правительство Грузии приняло решение открыть с 1 июня моллы, крупные торговые центры, магазины и рестораны, у которых есть возможность рассаживать гостей под открытым небом. Об этом сообщил в среду премьер-министр Грузии Георгий Гахария на очередном заседании межведомственного координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"С понедельника, 1 июня, откроются и смогут работать магазины всех типов, в том числе и моллы, а также все рынки открытого и закрытого типа, рестораны, у которых есть открытые пространства", - сказал Гахария.

Уже с 8 июня в Грузии заработают рестораны всех видов, гостиницы, которые пройдут проверку Минздрава, а также междугородный транспорт, добавил премьер. По его словам, власти приняли это решение исходя из того, что распространение коронавируса в стране взято под контроль.

В Грузии из-за пандемии на период с 21 марта по 22 мая действовал режим ЧП. Кроме того, каждый день с 21:00 до 06:00 (с 20:00 до 05:00 мск) был комендантский час. С 27 апреля власти республики приступили к поэтапному смягчению введенных ранее ограничений.

По последним данным, в стране выявлены 735 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. 557 человек выздоровели. На карантине находятся более 3 тыс. человек, в стационарах - 250, 12 пациентов умерли.