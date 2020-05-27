Доходы бюджета Пермского края из-за пандемии коронавируса снизились на 12 млрд рублей

ПЕРМЬ, 27 мая. /ТАСС/. Доходы бюджета Пермского края снизились на 12 млрд рублей из-за введенных ограничений для борьбы с распространением коронавируса, на момент принятия финансового документа объем доходов на 2020 год составлял 153 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.

"Правительство приняло решение о выделение средств 56 регионам России, общая сумма составляет 100 млрд рублей. Из них, согласно перечню распределения дотаций, 5,4 млрд рублей выделено Пермскому краю. Эти средства помогут частично возместить выпадающие доходы, которые образовались в результате распространения коронавируса. На 1 мая 2020 года снижение доходов бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило почти 12 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Выпадение доходов связано с уменьшением поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и упрощенной системе налогообложения (УСН).

Бюджет Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов был принят в конце ноября. Общий объем доходов бюджета на 2020 год составил 153 млрд рублей, расходов - 163,5 млрд рублей. Основные статьи расходов связаны с мерами социальной поддержки, на них выделено почти 75% от общего объема средств. В связи с пандемией коронавируса резервный фонд регионального бюджета был увеличен в 10 раз и составил 5 млрд рублей, эти средства направляются на мероприятия по борьбе с коронавирусом, а также на социальную поддержку семей с детьми, поддержку работников в условиях неполной занятости, возмещение части затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере наиболее пострадавших отраслей.