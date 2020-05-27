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В работе системы ветконтроля "Меркурий" произошел сбой

В Россельхознадзоре сообщили, что эксплуатация системы временно ограничена

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Эксплуатация системы ветеринарной сертификации "Меркурий" временно ограничена в связи со сбоем. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"По причине сбоя аппаратного обеспечения 27.05.2020 с 01:30 (мск) затруднен доступ к веб- и api- интерфейсам системы "Меркурий". В результате эксплуатация системы ограничена. До восстановления доступа система переведена в аварийный режим работы", - говорится в сообщении ведомства.

В Россельхознадзоре уточнили, что веб- и api- интерфейсы открыты, но работают с ограничением. В настоящее время восстановительные работы продолжаются.

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 года. Сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки. В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной в России животноводческой продукции. Россельхознадзор рассчитывает, что система позволит пресечь нелегальный ввоз продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.

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