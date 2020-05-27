В Северной Осетии введут налог на профессиональный доход для самозанятых граждан

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработали проект закона по вводу специального налогового режима, позволяющего самозанятым гражданам вести деятельность в необременительном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Налоговый режим начнет действовать на территории республики с 1 июля 2020 года. В настоящее время он действует на территории 23 субъектов РФ. Применять его могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. В случае его использования физлица освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, ИП не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость и страховых взносов", - сказал собеседник агентства.

Тем, кто выберет новый налог, не нужно будет предоставлять декларацию о доходах, покупать электронную кассу, уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование.

Для самозанятых, которые намерены предоставлять работы и услуги физическим лицам, законом предусмотрена налоговая ставка в размере 4% от дохода, а тем, кто будет выполнять услуги и работы юридическим лицам, - 6%. Причем эти ставки будут неизменны в течение 10 лет.