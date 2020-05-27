Источник: ОПЕК+ обсуждает сохранение майской квоты по сокращению добычи до конца года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ всерьез обсуждают сохранение максимальной квоты по сокращению добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки, вероятный срок - до конца 2020 года, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Очень вероятно, что до конца 2020 года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Два других собеседника подтвердили, что ОПЕК "всерьез" хочет сохранить действующую квоту и после июня.

Согласно апрельским договоренностям, страны ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки только в течение мая - июня, а с июля до конца декабря действует уже пониженная квота - 7,7 млн баррелей в сутки. Само соглашение действует до конца апреля 2022 года.