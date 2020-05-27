Оборудование весом 720 тонн доставили на строящуюся под Ростовом ветроэлектростанцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Партия ступиц и гондол общим весом около 720 тонн для энергоустановок Азовской ветроэлектростанции (ВЭС) в Ростовской области доставили на строительную площадку. Об этом сообщается в среду на сайте правительства региона.

"На Азовскую ВЭС доставили ступицы и гондолы. Для этого к строительной площадке возвели подъездные пути с несущей способностью, обеспечивающей перевозку тяжеловесных грузов. <…> Общий вес ступиц и гондол составил около 720 тонн", - говорится в сообщении.

Проект строительства Азовской ВЭС мощностью 90 МВт реализует компания "Энел Россия". Пуск ветропарка запланирован в текущем году. 18 мая на площадку доставили первую партию оборудования для монтажа энергоустановок, в том числе комплекты стальных башен и ступицы.

В марте и апреле Фонд развития ветроэнергетики, созданный на паритетной основе компаниями "Фортум" и "Роснано", сдал в эксплуатацию два ветропарка в Ростовской области - Сулинскую ВЭС и Каменскую ВЭС. Суммарная установленная мощность ветроэлектростанций составляет 200 МВт. Кроме того, фонд ведет в Ростовской области строительство Гуковской ВЭС установленной мощностью 100 МВт, также идет подготовка к началу строительства Казачьей ВЭС на 100 МВт. Власти региона рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в регионе электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами компании являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения сделки по продаже станции ее новому владельцу. Помимо этого, "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).