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Банк России аннулировал лицензию "Морган Стэнли Банка"

По величине активов банк занимал 279 место в банковской системе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Банк России приказом от 27 мая 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Морган Стэнли Банк" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

В приказе ЦБ отмечается, что решение об аннулировании лицензии принято в связи с решением единственного участника о его добровольной ликвидации банка.

Банк не является участником системы страхования вкладов.

По величине активов "Морган Стэнли Банк" занимал 279 место в банковской системе Российской Федерации.

"Морган Стэнли Банк" был зарегистрирован ЦБ в 2005 году. По данным регулятора, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

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