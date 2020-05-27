Яровая просит министерства помочь дальневосточникам с неиспользованными билетами

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") в среду обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову с просьбой защитить права дальневосточников, которые из-за пандемии не смогли воспользоваться положенными им билетами для отпуска.

"Сложившаяся ситуация требует соответствующей корректировки и уточнения процедур по отчетности граждан, которые получат ваучер. Безусловно, необходимо упредить и не допустить ситуацию, когда работнику или пенсионеру будет предъявлено требование возврата денежных средств, которые по факту у него отсутствуют", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Согласно нормам закона, граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, имеют право на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно один раз в два года. Компенсация выплачивается за счет средств работодателя или Пенсионного фонда, если речь идет о пенсионерах. Билеты оплачиваются авансом напрямую по безналичному расчету перевозчику или выдаются в подотчет гражданину.

Между тем, согласно постановлению правительства, для окончательного расчета работающий гражданин обязан в течение трех рабочих дней с даты выхода из отпуска представить отчет и приложить к нему подлинники билетов, багажных квитанций и других транспортных документов, подтверждающих его расходы и членов его семьи. В случае непредоставления отчета у гражданина возникает обязанность возврата денег.

"Учитывая, что в период пандемии коронавирусной инфекции граждане, которые заранее планировали выезд на материк и воспользовались правом на оплату проезда, в силу не зависящих от них обстоятельств не смогли осуществить перелет, а исполнить требования об отчетности не могут по объективным причинам", - отметила Яровая, напомнив, что правительство ранее предусмотрело возможность для пассажиров получить ваучеры и использовать провозную плату в течение трех лет с даты отмены рейса. Депутат добавила, что уже обсудила эти вопросы с министрами, чтобы ускорить рассмотрение обращения и принятие решений в пользу дальневосточников и жителей Крайнего Севера.