Верховный суд отклонил жалобу компании Evison по опциону на акции КБ "Восточный"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы подконтрольной Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings Limited, которая просит пересмотреть судебные акты трех инстанций, обязавших ее продать компании бизнесмена Артема Аветисяна "Финвижн" 9,99% банка "Восточный". Эта информация следует из опубликованного определения суда.

"Отказать в передаче кассационной жалобы Evison Holdings Limited для в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ", - указано в определении суда.

Ранее в апреле Верховный суд России зарегистрировал соответствующую кассационную жалобу компании Evison Holdings Limited. В ней Evison просил передать проигранное ею дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Представитель компании "Финвижн" сообщил ТАСС, что "решение Верховного суда ставит точку в этом вопросе - подтверждает правовую позицию компании "Финвижн", безосновательность претензии Baring Vostok и тот факт, что опционные акции незаконно удерживались в результате недобросовестных действий отдельных менеджеров Baring Vostok.

"Теперь, когда суды в двух юрисдикциях - LCIA в Англии и Российские суды всех инстанций - подтвердили право "Финвижн" на опционные акции, надеемся, что менеджеры Фонда Baring Vostok перестанут называть законную реализацию права "Финвижн" на опцион через суд - "рейдерским захватом", - отметил представитель "Финвижн".

Судебный процесс

Арбитражный суд Амурской области в мае по иску "Финвижн", на тот момент миноритарного акционера "Восточного", обязал мажоритарного акционера Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения, кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 млн рублей, однако впоследствии отказалась от исполнения договора.

Как указал суд, при неисполнении решения суда в течение пяти календарных дней со дня его вступления в законную силу акции будут списаны с лицевого счета компании Evison и зачислены на лицевой счет "Финвижн" "после предъявления последней доказательств перевода 750 млнрублей на счет компании Evison.

Полный текст решения был изготовлен 24 мая, а 11 мая суд первой инстанции по заявлению "Финвижн" принял определение, которым обязал ответчика Evison исполнить решение о продаже опционных акций немедленно. Baring Vostok 18 июня сообщил, что передал спорный пакет акций компании "Финвижн". В конце июня она смогла голосовать этими акциями на собрании акционеров. Апелляционный суд в августе оставил в силе решение первой инстанции.

Согласно составу аффилированных лиц банка "Восточный" на 30 июня, компания "Финвижн" владела 42,01% в уставном капитале банка, Evison Holdings - 41,63%. Остальные акции в уставном капитале принадлежат членам совета директоров и зампреду правления (12,53%) и не аффилированным с банком лицам.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств.