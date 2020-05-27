Прием заявок на участие в треке "Московского акселератора" продлили до середины июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Подача заявок на участие в треке "Московского акселератора" в области цифровой медицины, фармацевтических технологий и перспективных решений для борьбы против коронавируса будет возможна до 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Фурсина.

"Новый трек "Московского акселератора" посвящен биомедицинским технологиям и фармацевтике. В условиях пандемии коронавирусной инфекции программа вызвала большой интерес со стороны технологических стартапов. Принято решение продлить прием заявок до 11 июня, чтобы дать возможность всем желающим принять участие в конкурсе", - сообщил он.

Фурсин также напомнил, что по итогам конкурса будет выбрано 30 лучших проектов, которые смогут пройти акселерацию и вывести свои решения на рынок при поддержке экспертов и партнеров трека.

В программе будут рассматриваться разработки по четырем основным направлениям: современные фармацевтические технологии, цифровая медицина, лабораторная диагностика и биотех (персонализированная медицина, борьба против коронавируса и минимизация угроз возникновения эпидемий).