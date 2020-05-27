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Дефицит бюджета Саратовской области вырос до 4 млрд рублей

Изменения в бюджете связаны с эпидемиологической ситуацией

САРАТОВ, 27 мая. /ТАСС/. Дефицит бюджета Саратовской области составит 4 млрд рублей в условиях пандемии коронавируса и ограничительных мер, это на 1 млрд больше, чем было предусмотрено региональным законом о бюджете в конце прошлого года. Соответствующие поправки в бюджет региона на 2020 год приняли в среду депутаты облдумы.

В ноябре 2019 года депутаты Саратовской областной думы приняли бюджет на 2020 год с доходами в 108,4 млрд рублей, расходами в 111,4 млрд рублей и дефицитом в 3 млрд рублей.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, доходы теперь составят более 120 млрд рублей, расходы - более 124 млрд рублей.

Как уточнил в ходе заседания первый заместитель председателя правительства Саратовской области - министр финансов региона Вадим Ойкин, изменения в бюджете связаны в том числе с эпидемиологической ситуацией. Доходы увеличены за счет дотаций из федерального бюджета. Средства пойдут на выплаты медработникам за работу в условиях пандемии, государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности. Речь идет о проекте "Парк покорителей космоса" на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина.

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