Эксперт: в России продажи смартфонов в апреле упали на 40% относительно марта

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Продажи смартфонов в России в апреле 2020 года в натуральном выражении сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом ТАСС сообщила руководитель телеком-сектора GfK Анна Шебек.

"Введение режима карантина в апреле привело к стремительному сокращению продаж на рынке смартфонов - на 24% в штуках к апрелю 2019 года и на 42% по сравнению с продажами марта. В денежном выражении снижение рынка составило 29% к аналогичному периоду прошлого года и на 50% к марту этого года, что связано со уменьшением средней цены смартфона с 17 770 рублей в марте до 15 250 рублей в апреле", - сказала она.

Таким образом средняя цена смартфона в апреле снизилась на 6% к средней цене апреля 2019 года. А наиболее растущий в марте премиум-сегмент (с ценой смартфона более 50 тыс. рублей) показал снижение продаж на 28% в штуках в апреле к аналогичному месяцу прошлого года.

"При этом закрытие офлайн магазинов способствовало еще более быстрому переключению покупателей на онлайн. Если в марте онлайн продажи смартфонов росли на 38% в штуках год к году, то в апреле рост составил уже более 70% к апрелю прошлого года", - сообщила эксперт Gfk.

Ранее газета "Ведомости" сообщила о снижении продаж смартфонов в апреле. Падение спроса на гаджеты подтвердили изданию в МТС и "Вымпелкоме". При этом в апреле продажи в интернет-магазине МТС выросли почти на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост онлайн-канала продаж подтвердил и представитель "Связного" - в апреле продажи смартфонов у ретейлера выросли на 35% в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.