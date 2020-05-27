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Пандемия коронавируса нового типа

Минсельхоз заявил, что АПК обеспечен трудовыми ресурсами для полевых работ

В ведомстве отметили, что при изменении эпидемиологической обстановки в стране инициируют вопрос привлечения иностранных граждан к работе в отрасли

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сельхозорганизации России полностью обеспечены трудовыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ 2020 года, несмотря на ограничения в передвижении из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

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"По информации региональных органов управления АПК, сельхозорганизации полностью обеспечены трудовыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ 2020 года", - отметили в Минсельхозе.

В министерстве также отметили, что посевная кампания в России проходит в штатном режиме.

Однако при изменении эпидемиологической обстановки в стране Минсельхоз инициирует вопрос привлечения иностранных граждан к работе в отрасли. В Минсельхозе сообщили, что министерством совместно с региональными органами управления АПК проводится активная работа с сельхозтоваропроизводителями и службами занятости для обеспечения организаций отрасли кадрами. По данным министерства, в настоящее время наблюдается тенденция по перетоку в сельское хозяйство работников из других сфер экономики.

Кроме того, для оказания дополнительной поддержки предприятиям АПК в текущих условиях Минсельхоз России также инициировал привлечение к сезонным полевым работам учащихся подведомственных аграрных вузов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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