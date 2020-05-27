Число инвесторов на фондовом рынке России в I квартале выросло на 18%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Количество клиентов на брокерском обслуживании в I квартале 2020 года на фоне рыночной волатильности выросло на 17,8% и достигло 5 млн, говорится в материалах Банка России.

При этом доля активных инвесторов также увеличилась и составила 16,5% от общего количества клиентов.

Численность клиентов в сегменте доверительного управления также выросла, прежде всего за счет неквалифицированных инвесторов - на 14,3% и составила 389,5 тыс.

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на данный момент превысило 2,2 млн, из них 66% находятся на брокерском обслуживании. Больше половины совокупного объема портфелей ИИС представлено государственными и корпоративными облигациями.

Согласно квартальной статистике, совокупная рыночная стоимость ценных бумаг на счетах депо составила 66,7 трлн рублей, причем на долю долговых инструментов приходится 59% общей стоимости.