ЦРПТ инвестировал в сервис маркировки лекарств для малого бизнеса

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) инвестировал в разработку, позволяющую работать в системе маркировки лекарств через мобильное приложение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦРПТ, распространенном в среду.

"ЦРПТ инвестировал в разработку сервиса, который позволяет работать в системе маркировки лекарств через web-интерфейс, а также своим мобильным приложением для смартфона заменяет 2-D cканер", - говорится в сообщении. Сумму инвестиций в ЦРПТ не раскрыли.

В пресс-службе отметили, что запрос на подобный сервис был получен со стороны медицинских организаций с относительно небольшим объемом оборота лекарств, в том числе стоматологий, небольших медорганизаций, санаториев. "Никакой дополнительной нагрузки на этих представителей малого бизнеса не будет - сервис бесплатен, операции максимально упрощены", - приводит пресс-служба слова руководителя группы "Фарма" ЦРПТ Сергея Холкина.

В РФ обязательная маркировка кодами Data Matrix лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий началась с октября 2019 года. Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года маркировка станет обязательной для всех лекарств.