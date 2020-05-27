В Польше с 6 июня откроются кинотеатры и фитнес-клубы

ВАРШАВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение с 6 июня возобновить работу кинотеатров, театров, а также фитнес-клубов и бассейнов. Об этом сообщили на пресс-конференции в среду премьер-министр страны Матеуш Моравецкий и вице-премьер, министр культуры и национального наследия республики Петр Глиньский.

"С 6 июня мы размораживаем функционирование кино, театров, домов культуры, цирков", - сказал Глиньский, подчеркнув, что есть определенные условия. Главные из них - ношение защитных медицинских масок и одновременное нахождение в зале до 50 человек. "Также могут проходить концерты на открытом воздухе с участием до 150 человек", - добавил министр.

По словам Моравецкого, распоряжение не касается ночных клубов и дискотек.

Одновременно с объектами культуры открываются фитнес-клубы, бассейны и бани.

К настоящему моменту в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 22 303, 1 025 умерли, 10 330 выздоровели.

Для противодействия распространению инфекции власти Польши в середине марта ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют большинство въезжающих в республику на 14-дневный карантин. Снимать ограничительные меры в Польше начали с 20 апреля, когда жителям республики разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. 4 мая в республике открылись торговые центры, некоторые музеи и галереи, а также было разрешено принимать туристов в гостиницах и сдавать жилье в краткосрочную аренду. 18 мая открылись с некоторыми ограничениями рестораны и салоны красоты.