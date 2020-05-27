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Пандемия коронавируса нового типа

Решетников: общая стоимость мер поддержки экономики РФ составила 3,3 трлн рублей

По словам главы МЭР, общенациональный план развития экономики включает меры по поддержке инвестиций
Глава Минэкономразвития Максим Решетников Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Минэкономразвития Максим Решетников
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Общая стоимость всех мер поддержки российской экономики в рамках антикризисных пакетов, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, составляет на сегодняшний день 3,3 трлн рублей.

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Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 трлн 300 млрд рублей", - сказал Решетников, говоря о мерах, направленных на поддержку экономики в рамках борьбы с последствиями пандемии.

По его словам, общенациональный план развития экономики включает меры по поддержке инвестиций, в частности механизм "зеленых" облигаций. 

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПандемия коронавируса нового типа
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