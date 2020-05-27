В Израиле после 2,5 месяца перерыва возобновили работу рестораны, бары и бассейны

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая. /ТАСС/. Рестораны, бары, бассейны и аттракционы, закрытые в Израиле с 15 марта из-за мер по предупреждению распространения коронавируса, возобновили работу в среду в рамках одобренного правительством страны очередного этапа смягчения условий карантина.

"Правительство утвердило путем телефонного голосования ряд дополнительных поправок к правилам о режиме ЧС, поправки вступают в действие с сегодняшнего дня", - сообщила в среду правительственная пресс-служба. "Разрешена работа баров, пабов, плавательных бассейнов, аттракционов и фуникулеров при условии соблюдения социальной дистанции, гигиены и инструкций", - говорится в сообщении.

"Нарушение правил классифицируется как уголовное преступление, а также как административное правонарушение, которое влечет за собой наложение штрафных санкций в размере от 2 тыс. до 5 тыс. шекелей (один шекель стоит примерно 20 рублей - прим. ТАСС)", - добавили в ведомстве.

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн 19 мая после встречи с представителями ресторанного бизнеса анонсировал, что рестораны, бары и бассейны планируется открыть 27 мая. Тогда же Минздрав страны опубликовал условия, в соответствии с которыми должны работать эти заведения. Для ресторанов заполняемость ограничена 85%, если эта точка общепита может обслуживать более 100 клиентов. Для небольших заведений, где меньше 100 посадочных мест, ограничений по количеству посетителей нет. Расстояние между столами должно составлять 1,5 метра, обслуживание производится только по предварительному заказу, на входе у всех посетителей должна измеряться температура.

В бассейнах, в соответствии с указаниями Минздрава, на каждого посетителя должно приходиться не менее 6 кв. м. в воде и 10 кв. м. у нее. Все находящиеся на территории бассейнов должны выполнять предписания по социальной дистанции и гигиене, сообщили в пресс-службе министерства. Эдельштейн также предлагал с 27 мая открыть гостиницы, включая рестораны и бары на их территории, но это положение пока не было утверждено кабмином.

Другие решения

Кроме того, в правительственной пресс-службе указали, что с 27 мая "отменено ограничение на количество сотрудников, которые могут находиться одновременно на рабочем месте при условии соблюдения социальной дистанции или наличия перегородки для предотвращения распространения аэрозольных частиц". Со среды "разрешено проведение совещаний в составе до 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции", добавили в ведомстве.

Такси разрешили перевозить двух пассажиров на заднем сиденье, а не одного, как было ранее, а в частных автомобилях теперь могут находиться до трех человек, включая водителя. Из основных ограничений в Израиле остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра между людьми и ношение защитных медицинских масок вне дома. Отсутствие маски карается штрафом в 200 шекелей.