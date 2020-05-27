ЕК предложила создать фонд в €750 млрд для восстановления экономики ЕС после пандемии

"Комиссия предлагает создать фонд восстановления в €750 млрд, который добавится к уже запущенным общеевропейским механизмам, - написал он. - Это решительный шаг Европы, чтобы противостоять беспрецедентному кризису".

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила создать фонд для восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса объемом в €750 млрд Об этом написал в среду в Twitter еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Предполагалось, что о деталях этого плана объявит в среду во второй половине дня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на видеобрифинге в Брюсселе, однако, не дожидаясь официального выступления своего начальника, эти данные озвучил еврокомиссар от Италии в своем Twitter на итальянском языке.

Ранее ряд европейских СМИ уже опубликовал отдельные тезисы этого плана со ссылкой на собственные источники в Брюсселе. По их информации, €500 млрд из этих €750 млрд будут предоставляться странам сообщества в виде безвозмездной помощи и €250 млрд - в качестве льготных кредитов. Программа восстановления рассчитана на весь следующий семилетний бюджетный цикл Евросоюза - с 2021 по 2027 год.

Эксперты утверждают, что Еврокомиссия намерена сделать упор на восстановлении только "зеленых" сфер экономики, развитие которых будет способствовать достижению идеологической задачи Еврокомиссии по созданию в Евросоюзе к 2050 году экономики с "нулевыми углеродными выбросами". Для финансирования этой программы восстановления экономики Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС ввести ряд новых прямых европейских налогов, включая экологические сборы на использование пластика. Доходы от этих налогов должны будут идти напрямую в бюджет Евросоюза, минуя национальные правительства.

Для реализации этого плана необходимо получить одобрение депутатов Европарламента и всех государств сообщества в Совете ЕС. Согласно опубликованному 6 мая весеннему прогнозу Еврокомиссии, спад экономики ЕС в 2020 году составит 7,7%, что станет абсолютным рекордом в истории сообщества.