Прокуратура признала возобновление работы премиум-такси Wheely в Москве незаконным

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Прокуратура признала деятельность премиум-такси Wheely нарушающей требования законодательства, если сервис не исполнит представление прокуратуры, его работа будет приостановлена. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, транспортный комплекс Москвы готов помочь компании устранить несоответствия.

"Органами прокуратуры Москвы проведена проверка по информации департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры о нарушении требований введенного в городе режима повышенной готовности столичным сервисом премиум-такси (Wheely - прим. ТАСС) <…> Один из столичных сервисов такси продолжил работу, не представив соответствующую информацию в контрольные органы, что может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в городе, ставит под угрозу безопасность граждан, получающих данную услугу. По фактам выявленных нарушений Мещанская межрайонная прокуратура внесла руководителю организации представление об их незамедлительном устранении. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений поставлено на контроль", - сказала Нефедова.

По ее словам, транспортный комплекс Москвы готов помочь компании начать работу в рамках закона. В свою очередь деятельность департамента транспорта по агрегированию и обработке персональных данных водителей и данных о геолокации транспортных средств заключением управления Роскомнадзора по ЦФО признана законной.

Как уточнили в пресс-службе транспортного комплекса столицы, согласно действующему в Москве указу мэра, пассажирские перевозки можно осуществлять при условии предоставления в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) Москвы базовых сведений о перемещении автомобилей. Это требование выполнили все ведущие компании - Яндекс, Ситимобил и Gett, кроме Wheely. При этом сервис начал свою работу без передачи данных в ЕРНИС.

О ситуации

Как подчеркнули в пресс-службе транспортного комплекса, данные о самих пассажирах такси не запрашиваются и не передаются в Единую региональную навигационно-информационную систему. Информация о водителе и местонахождении автомобиля и нужна для повышения безопасности пользователей.

"Для удобства москвичей мы проработали возможность возобновления деятельности такси премиум-класса. И помогли сервисам такси и личных водителей выполнить все требования законодательства и начать работу. Несмотря на нашу помощь, одна из компаний отказывается выполнять требования указа мэра. Мы считаем, что она тем самым ставит под угрозу безопасность своих клиентов", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МАДИ.

Там подчеркнули, что требования указа мэра едины для всех компаний-перевозчиков в столице, в том числе для премиум-такси. "И такую информацию передают не только в России, такие же требования к такси есть в Париже, Нью-Йорке и Сингапуре. Видимо владельцы компании не совсем разобрались, что именно передается в ЕРНИС, мы готовы вновь им все объяснить и помочь подключиться, чтобы не страдали водители и пассажиры их сервиса", - указали в МАДИ.

С 22 апреля в Москве указом мэра была приостановлена работа операторов каршеринга. 21 мая был принят новый указ, согласно которому операторы каршеринга, предоставляющие услуги аренды автомобилей не менее чем на пять дней, могут возобновить работу с 25 мая при соблюдении ряда условий.

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