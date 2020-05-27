Борисов считает, что господдержка системообразующих отраслей поможет и малому бизнесу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Поддержка со стороны государства системообразующих отраслей позволит сохранить цепочки поставок и помочь малому бизнесу, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на "Иннопром онлайн".

"Я сторонник перезапуска экономики через динамичный рост системообразующих отраслей, каковыми являются автомобилестроение, авиастроение, судостроение, тяжелое машиностроение, нефтепереработка и нефтехимия, безусловно, стройка, строительство", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что одно рабочее место в этих отраслях создает до шести - восьми рабочих мест в других секторах, в первую очередь - в малом и среднем бизнесе.

"Если мы перезапустим экономику через системообразующие предприятия, это гарантия того, что кооперационные цепочки, которые сегодня рвутся, будут сохранены, и малый бизнес получит реальную поддержку. Кто это должен сделать? Я считаю, что это должно сделать государство, сформировав нужный заказ и сформировав нужный спрос", - заявил Борисов.

Он не согласился с мнением о том, что государство не поддерживает российский бизнес. "По существу само мое присутствие и участие в этом диалоге говорит о том, что правительство, членом которого я являюсь, никогда не уклоняется от встречи с проблемой. Наоборот, всячески сегодня их решает в эпоху вынужденного карантина и, скажем так, непростых, тяжелейших моментов, которые сопровождают нашу экономику", - отметил он.

По словам вице-премьера, нынешний кризис вызван рядом факторов, в первую очередь это кризис спроса. "Он вызван множеством факторов, во главу угла, наверное. надо поставить новую коронавирусную инфекцию, пандемию и, как следствие, - падение спроса на нефть… Восстановление и перспективный рост видится сквозь призму подогрева спроса", - сказал Борисов, отметив, что задачу по поддержке спроса до 2025 года и перезапуску инвестиционного цикла должно брать на себя государство.