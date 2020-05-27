"Россети" начали внедрять в 20 регионах робота-оператора контакт-центров

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" (обе входят в группу "Россети") начали реализацию проекта по использованию искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями и внедрят его в 20 регионах страны. Об этом говорится в сообщении "Россети Центр".

"Проект "Роботизированная обработка телефонных обращений" ("Робот-оператор") предусматривает внедрение в контакт-центре энергокомпаний технологии коммуникации с потребителями при помощи автоматизированного голосового агента (...)", - отмечается в сообщении.

В конце 2019 года компания реализовала пилотную версию проекта "Робот-оператор" в Удмуртской Республике.

"Робот-оператор будет оповещать абонентов о плановом отключении электросетей, сообщать дату и время отключения, фиксировать контактные данные принявшего звонок. Также будет реализована возможность получения обратной связи от потребителей по удовлетворенности качеством оказанных услуг", - сообщают "Россети Центр".

На первом этапе новая технология будет использоваться для информирования граждан, далее к ней подключат всех потребителей.

Запуск проекта позволит улучшить качество работы, уменьшить время ожидания на линии, увеличить оперативность получения информации на запрос и повысить культуру общения с потребителями, уточняется в сообщении.

Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" работают на территории 20 регионов России, обслуживают более 26 млн человек.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.