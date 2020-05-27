"Лукойл" не согласен с доводами ФАС в иске по продаже "Архангельскгеолдобычи" в 2017 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Лукойл" получил копию иска ФАС о признании недействительной сделки по покупке ООО "Открытие промышленные инвестиции" у "Лукойла" 100% акций "Архангельскгеолдобычи" в 2017 году, говорится в сообщении нефтяной компании.

"Компания заявляет о несогласии с доводами ФАС, изложенными в иске, считая себя добросовестным продавцом. Цена актива была согласована сторонами сделки в результате продолжительных переговоров с привлечением в качестве консультантов крупнейших инвестиционных банков - ВТБ (со стороны покупателя) и Goldman Sachs (со стороны продавца), что подтверждает рыночный характер сделки", - отмечается в сообщении.

"Лукойл" подчеркивает, что сделка была совершена после 5-месячного всестороннего рассмотрения и верификации предоставленной продавцом и покупателем информации, без замечаний со стороны контролирующих органов, в строгом соответствии с российским законодательством после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, составе которой руководители министерств, ФАС, ФСБ и представители других федеральных служб.