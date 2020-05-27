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Иннопром онлайн 2020

Угольщики попросят кабмин не повышать НДПИ на уголь при росте цены выше $62 за тонну

О соответствующей инициативе стало известно в феврале, позже первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство не обсуждает увеличение налоговой нагрузки для экспортеров

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Угольные предприятия обеспокоены инициативой по резкому повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь при росте цены выше $62 за тонну и попросят правительство сохранить неизменность налоговых условий. Об этом сообщил на сессии "Иннопром онлайн" совладелец "Трансмашхолдинга" и "УК Кузбассразрезуголь" Андрей Бокарев.

"Есть один момент, который вызывает сегодня сильное у нас беспокойство - это вынесение на общественное слушание законопроекта о дифференцированном подходе взимания НДПИ. ...Еще 15 января в своем послании Федеральному собранию президент РФ сказал, что мы договорились в течение шести лет не менять налоговые режимы для бизнеса, таким образом обеспечив более широкий горизонт для планирования инвестиций. То же самое говорил министр финансов [Антон] Силуанов еще в августе. Но вот внесенный сегодня законопроект содержит эту норму, которая в период, когда рынок низкий, как сегодня, ничего не меняет с точки зрения взимания налога, но как только он достигает определенной отсечки - там $62, причем это не цена за уголь, а цена вместе со всеми транспортными услугами - идет резкое повышение этого налога. Мы, конечно, против и будем просить правительство, чтобы обещанные вот эти шесть лет все-таки сохранились для угольной отрасли, в том числе как неизменная составляющая налогового взыскания", - сказал он.

"Это наша инвестиционная политика, наше инвестиционное планирование. Без этого тяжело", - добавил Бокарев.

Об инициативе Минфина повысить НДПИ в периоды высоких экспортных цен для угля, алмазов и удобрений стало известно в феврале. Позже замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что Минфин не прорабатывает изменений в расчеты НДПИ для добывающих компаний. В марте первый вице-премьер Андрей Белоусов также сказал журналистам, что правительство не обсуждает увеличение налоговой нагрузки для экспортеров.

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