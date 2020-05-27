Вице-премьер Борисов призвал нефтяников в кризис обдумать повышение глубины переработки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Кризис на рынке нефти необходимо использовать для усовершенствования нефтеперерабатывающей отрасли РФ, чтобы увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Такое мнение озвучил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, на онлайн-конференции "Иннопром".

"Объективно - нужно пользоваться той ситуацией, которая сложилась на нефтяном рынке. Да, нефть и нефтепереработка занимают весомую долю в структуре ВВП и в доходной части бюджета. Но замечу, что год от года эта доля уменьшается. Мне кажется, что нужно серьезно в этом периоде пересмотреть свои планы по более глубокой переработке нефтепродуктов и вообще сырьевых ресурсов. Время позволяет сейчас задуматься об этом", - сказал вице-премьер.

Более высокие переделы дают более высокую добавленную стоимость, добавил он. "Я имею в виду в первую очередь нефтепереработку и нефтехимию как основной драйвер развития многих отраслей промышленности. Этим нужно заниматься в первую очередь", - заключил Борисов.