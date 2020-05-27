ВЭБ.РФ в рамках сделки ЦБ и кабмина по Сбербанку до 1 июня получит 209 млрд рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ВЭБ.РФ до 1 июня в рамках сделки Банка России и правительства получит 209 млрд рублей в капитал госкорпорации, сообщил в ходе форума "Иннопром" глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"В рамках сделки правительства, ЦБ и Сбербанка мы до 1 числа [июня] получим 209 млрд [рублей] капитал, там будет списан долг перед Центральным банком", - сказал он.

По его словам, большую часть из этой суммы "съедают" гарантии, выданные ВЭБ.РФ банкам в рамках поддержки бизнеса в период пандемии. При этом Шувалов подчеркнул, что ВЭБ.РФ имеет достаточно капитала, чтобы провести текущие сделки. "Но для того, чтобы полный пакет (проектов - прим. ТАСС) обслужить, нам нужны будут дополнительные решения по капиталу и по ликвидности", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что не менее 75% кредитов, полученных предпринимателями на выплату зарплат сотрудникам, должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ.