Депутаты Кубани просят Минсельхоз РФ упростить критерии страховых рисков при потере урожая

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в среду согласовали обращение в Министерство сельского хозяйства РФ с просьбой пересмотреть критерии оценки страховых рисков многолетних насаждений с учетом климатических условий региона, где в этом году ожидается до 80% гибели урожая.

"По оценке экспертов от воздействия низких температур в целом по краю в этом году ожидается снижение урожая косточковых на 80% к уровню прошлого года, а семечковых - порядка 60%. Многие садоводческие предприятия не застраховали свой урожай. Предлагаем обратиться к министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Николаевичу Патрушеву с просьбой об упрощении критериев оценки страховых рисков многолетних насаждений с учетом климатических условий региона", - заявил в ходе сессии председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию региона Александр Трубилин.

Депутаты поддержали данную инициативу.

Ранее в ряде районов региона из-за гибели и повреждения урожая в связи с заморозками ввели режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе в ходе онлайн-совещания обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить на один год льготные кредиты для предприятий агропромышленного комплекса региона, которые пострадали от весенних заморозков. Кондратьев уточнил, что предприятия из-за потерь урожая, которые превышают 50%, не смогут вернуть средства из-за финансовых трудностей, в то время как продление льготы стало бы большим подспорьем. Глава государства пообещал изучить это предложение.

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, производит треть всех фруктов и ягод в РФ.