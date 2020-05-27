В Карачаево-Черкесии около 60 начинающих фермеров получили субсидии на развитие бизнеса

ЧЕРКЕССК, 27 мая. /ТАСС/. Начинающие фермеры Карачаево-Черкесии (КЧР) стали участниками конкурса "Агростартап", который проводился в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Около 60 победителей конкурса получили гранты на развитие овцеводства, садоводства, молочной и мясной продукции, рассказали в среду в пресс-службе Министерства сельского хозяйства КЧР.

"В рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", завершился конкурсный отбор на получение гранта "Агростартап". Грантообладателями стали 59 начинающих фермеров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что конкурс проводится для развития отраслей сельского хозяйства в регионе и вовлечения в бизнес молодых предпринимателей. Среди направлений работы: садоводство, выращивание овощей, овцеводство, разведение крупного рогатого скота для реализации мясной и молочной продукции. Заявки участников оценивались комиссией по балльной системе.

В рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" к концу 2024 года в субъекты малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства планируется вовлечь более 2,1 тыс. человек.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.