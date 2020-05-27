В Волгоградской области увеличили финансирование программы инициативного бюджетирования

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Финансирование программы инициативного бюджетирования в Волгоградской области в 2020 году увеличилось почти в 1,5 раза и составило 107 млн рублей, число проектов благоустройства городов и поселков региона увеличится почти вдвое, сообщили в среду журналистам в пресс-службе обладминистрации.

"С 73 млн рублей в 2019 году до 107 млн рублей в 2020 году увеличено областное финансирование программы инициативного бюджетирования - это позволит реализовать почти вдвое больше проектов, чем годом ранее. В муниципалитетах приступили к оформлению конкурсной документации и поиску подрядчиков", - говорится в сообщении.

В комитете финансов Волгоградской области уточнили, что в этом году к проектам уже действующих программ по развитию территорий добавятся еще 166, прошедших конкурсный отбор в рамках инициативного бюджетирования. Все они будут реализованы до конца года. "В прошлом году таких проектов было 90, все они были выполнены", - уточнила ТАСС представитель администрации региона.

Большинство местных инициатив направлено на улучшение облика городов и сел. Например, город Волжский в этом году благоустроит 11 придомовых общественных территорий. Обустроенные парки, аллеи, тротуары и дороги, новые спортивные площадки и зоны отдыха для взрослых и детей появятся в других муниципальных образованиях региона. В числе победителей конкурсного отбора есть проект создания в городе Новоаннинском стилизованного казачьего подворья. А в нескольких районах впервые в этом году по инициативе жителей обновят сельские библиотеки.

По информации областных властей, механизм поддержки местных инициатив применяется в Волгоградской области с 2019 года и уже стал популярным и востребованным у населения инструментом улучшения условий проживания, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Программа аккумулирует средства областного и местных бюджетов, внебюджетных источников, она дает возможность привлечь дополнительные ресурсы в благоустройство и обновление инфраструктуры - отраслях, которые формируют комфортную городскую или сельскую среду.