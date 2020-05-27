Титов рассчитывает, что внутренний туризм в России возобновится с 1 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассчитывает, что внутренний туризм возобновится с 1 июня, а спрос на путевки внутри страны окажется выше ожиданий. Такое мнение он высказал в среду на онлайн-конференции "Поддержка отрасли туризма в условиях пандемии".

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел брифинг по перспективам восстановления туристической отрасли в России, где заявил, что регионам необходимо подготовиться к приему туристов, в ближайшее время они должны приступить к подготовке инфраструктуры и оказать помощь отрасли, чтобы, несмотря на пандемию, в этом году объекты смогли размещать отдыхающих.

"Ваша отрасль одна из самых первых и сильно пострадавших, потому что все внешние транспортные сообщения были закрыты, а по внутренним была обязательна обсервация. Надеемся, что внутренний туризм с 1 июня откроется", - сказал Титов, обращаясь к представителям туристической отрасли.

Бизнес-омбудсмен считает, что спрос на путевки внутри России может быть выше, чем ожидают эксперты. "Как бы ни говорили, что спрос может быть низким - если откроются предложения по туризму внутри страны, то люди, которые сегодня боятся ехать из-за опасений заражения, они все-таки начнут в эту сторону смотреть. Некоторые захотят выбраться из своих квартир, в которых они сидели в изоляции", - отметил он.

По мнению Титова, предпринимателям из туристической отрасли в регионах необходимо наладить работу с представителями управлений Роспотребнадзора для выработки оптимальных механизмов, которые позволят обеспечить санитарную безопасность отдыхающих.