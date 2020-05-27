ФАС попросила суд запретить любые операции с акциями "АГД Даймондс" в споре с "Лукойлом"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России просит суд Архангельской области запретить алмазодобывающей "АГД Даймондс" любые действия с ее акциями до завершения судебного разбирательства, в рамках которого служба хочет признать недействительной сделку трехлетней давности по продаже алмазного актива "Лукойла" холдингу "Открытие". Об этом говорится в материалах иска ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

В них говорится о том, что истец просит запретить ООО "Открытые промышленные инвестиции", как единственному акционеру АО "АГД Даймондс", "предпринимать и совершать любые действия или сделки, влекущие за собой отчуждение, обременение, а также распоряжение в любой форме принадлежащими ему акциями АО "АГД Даймондс".

Ведомство также просит запретить компании менять свой устав, а также реорганизацию и ликвидацию предприятия.

ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании недействительной сделки по продаже 100% акций АО "АГД-Даймондс", принадлежавших "Лукойлу" до 2017 года, банку "Открытие Холдинг".

Сообщалось, что ведомство выявило факт нарушения законодательства, который заключался в том, что "заявителем не была представлена информация о наличии у ряда бенефициаров АО "Открытие Холдинг" гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами". Позднее банк непрофильных активов "Траст" (крупнейший кредитор "Открытие холдинга") сообщил, что оценивает сделку в сумму не более чем $700 млн.

Сделка по продаже одного из крупнейший алмазодобывающих предприятий в России АО "Архангельское геологодобычное предприятие" ("Архангельскгеолдобыча") компании "Открытые промышленные инвестиции" за $1,45 млрд была закрыта три года назад, 25 мая 2017 года. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила эту сделку.

АО "Архангельскгеолдобыча" осуществляет разработку алмазоносного месторождения им. В.П. Гриба, расположенного в России на территории Архангельской области. Данное месторождение - первое по запасам в Европе, четвертое - в России и седьмое в мире.