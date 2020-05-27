Песков: национальный план восстановления экономики будет представлен в открытом режиме

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что общенациональный план восстановления экономики точно не будет презентован в закрытом режиме. Однако он затруднился сказать, в каком формате и когда пройдет презентация.

"Пока формат не определен. Здесь нечего сказать. Но, безусловно, в закрытом режиме это не будет. Но какой именно формат будет я вам не могу сказать", - сказал Песков.

Как ранее сообщил министр экономического развития Максим Решетников в интервью тележурналисту Александру Любимову, объем антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. По его словам, важны не только масштабы, но и эффективность использования средств. Министр отметил, что очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они важнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны.