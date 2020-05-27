В Минпромторге анонсировали совещание по легкой промышленности у президента

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Одно из ближайших совещаний у президента РФ Владимира Путина будет посвящено легкой промышленности, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на "Иннопром онлайн".

"Уже у президента было несколько совещаний, они и дальше (будут - прим. ТАСС), следующее совещание будет по легкой промышленности", - сказал он.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что министерство рассматривает различные варианты оказания дополнительной помощи легкой промышленности, собирая предложения от представителей отрасли и от отраслевых ассоциаций к совещанию у президента. Министр подчеркнул, что сейчас легкая промышленность, как и другие отрасли, могут рассчитывать на средства Фонда развития промышленности.