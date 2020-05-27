Власти Удмуртии подготовили третий пакет региональных мер поддержки для бизнеса

ИЖЕВСК, 27 мая. /ТАСС/. Предприниматели Удмуртии в условиях распространения коронавируса смогут получить субсидии на лизинг, на логистику до распределительных центров маркетплейсов, а социально ориентированные НКО - налоговые льготы, сообщил в среду на своей странице в Facebook первый вице-премьер региона Александр Свинин.

"Сегодня глава республики Александр Бречалов анонсировал третий пакет мер поддержки бизнеса. Это налоговые льготы для социально ориентированных НКО и социальных предпринимателей, отсрочка по уплате аренды за госимущество до 2023 года и освобождение ряда арендаторов от уплаты в принципе, освобождение от уплаты аренды резидентов Республиканского бизнес-инкубатора", - написал Свинин.

Кроме того, вице-премьер отметил, что в пакет мер поддержки входит доплата до МРОТ пособия по безработице тем индивидуальным предпринимателям, которые закрылись после 1 марта 2020 года, а также субсидии на лизинг, на логистику до распределительных центров маркетплейсов, гранты на поддержку крестьянских фермерских хозяйств.

"Главное - меры снова будут дополнены в июне уже муниципальной поддержкой по аренде имущества, земли, рекламных конструкций и так далее. Да, обращений и комментариев от бизнеса все равно много. И это хорошо - именно они заставляют постоянно искать возможности для улучшений и повышения своей эффективности. Надеюсь, год предпринимательства, несмотря на все сложности, перерастет в республику предпринимателей", - добавил Свинин.

Ранее власти Удмуртии разработали два пакета региональных мер поддержки. В них вошли в том числе пониженные ставки налогообложения с объектом "доходы" до 1% и с объектом "доходы за вычетом расходов" до 5%, приостановка региональных и муниципальных проверок до 1 сентября 2020 года, отсрочка на 6 месяцев погашения микрозаймов в случае снижения доходов заемщика на 50% за последний месяц, освобождение на 2020 год от уплаты налога на имущество организаций, которые работают в сфере физической культуры и спорта.

Кроме того, Удмуртский фонд развития предпринимательства понизил процентную ставку до 1% годовых по действующим и новым микрозаймам субъектам МСП, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших сферах. Также ввели субсидии в размере 50% от налога на имущество для собственников зданий и помещений торговых центров, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость, но при условии встречного обязательства - дать скидку своим арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства - не менее 50%.

О ситуации в Удмуртии

В республике действует режим повышенной готовности, согласно которому все жители должны соблюдать режим самоизоляции. С 6 апреля после нерабочих дней смогли возобновить свою деятельность 120 системообразующих предприятий из различных сфер, включая транспорт, сельское хозяйство, ОПК. Также начали работать некоторые индивидуальные предприниматели и ООО, оказывающие бытовые услуги на дому, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на республиканском сайте госуслуг.

Позднее разрешили возобновить работу салонам красоты, косметическим салонам, СПА-салонам при оказании услуг на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также автошколам, ломбардам и микрофинансовым организациям. Разрешено возобновить работу рынкам в части торговли продовольственными товарами и товарами для садоводства и огородничества, работают все предприятия обрабатывающего производства, автосалоны, организации, связанные с операциями по недвижимости, адвокатура, нотариат, оценочные компании и МФЦ по предварительной записи.

С 14 мая в республике разрешено возобновить работу магазинам в торговых центрах, которые продают непродовольственные товары, за исключением Ижевска и поселка Новый. Организациями должно соблюдаться условие, что в магазине одновременно может находиться не более одного человека на 4 кв. м. В Ижевске начали работу магазины с непродовольственными товарами, площадь которых менее 400 кв. м и в которых имеется отдельный вход с улицы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.