"Газпром" сохраняет планы достроить "Северный поток - 2" до конца 2020 года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Газпром" по-прежнему рассчитывает завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" к концу текущего года, говорится в сообщении инвестиционной компании Sova Capital по итогам телефонной конференции "Газпрома" с инвесторами.

"Вчера, 26 мая, состоялся конференц-колл "Газпрома" с инвесторами. "Газпром" по-прежнему рассчитывает завершить строительство "Северного потока - 2" к концу этого года. Nord Stream 2 AG (оператор проекта - прим. ТАСС) будет использовать все доступные инструменты, чтобы найти решение вопросов, связанных с европейскими регуляторами и судами", - отмечает Sova Capital.

В декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода. В начале мая судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода, прибыло в порт Мукран на севере Германии, где хранятся трубы для "Северного потока - 2".

К настоящему времени газопровод построен на 93%.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью газете Handelsblatt подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции в отношении проекта. В ответ на это Nord Stream 2 AG заявила, что любая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний.

Остаются нерешенными и правовые вопросы функционирования газопровода. Так, 15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ отказалось вывести "Северный поток - 2" из-под действия норм Газовой директивы ЕС. А спустя несколько дней Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против некоторых поправок в Газовую директиву ЕС. В соответствии с ними все правила европейского законодательства должны применяться не только к сухопутным, но и к морским газопроводам из третьих стран. Требования, в частности, предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Другое требование - доступ к трубопроводу других поставщиков газа. Это означает, что "Газпром" сможет использовать лишь половину мощностей газопровода "Северный поток - 2".

В Nord Stream 2 AG заявили, что проанализируют решение Европейского суда и в течение двух месяцев могут его оспорить.