"Российский аукционный дом" в июне проведет торги имуществом двух заводов Ford в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. АО "Российский аукционный дом" (РАД) заключило договор с ЗАО "Форд Мотор Компани" на продажу движимого имущества автомобильных заводов Ford во Всеволожске, Набережных Челнах, говорится в сообщении пресс-службы РАД.

"На продажу выставлено 112 лотов - движимое имущество автомобильных заводов Ford во Всеволожске и Набережных Челнах. Среди лотов: погрузчики, аппарат для дуговой сварки, электротягачи, мобильная станция заправки тормозной системы и др. Лоты будут продаваться по отдельности. Суммарная начальная стоимость лотов - 69 млн рублей", - говорится в сообщении.

Торги пройдут 25, 26, 29 и 30 июня.

Ford Sollers 3 июня 2019 года завершил производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах в Татарстане, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport. Площадка автоконцерна во Всеволожске в Ленинградской области, производившая две модели - Ford Focus и Ford Mondeo, прекратила работу также в июне прошлого года.

При этом сообщалось, что совместное предприятие Ford и ПАО "Соллерс" будет перезапущено на базе существующего ООО "Форд Соллерс Елабуга", владеющего автомобильным заводом в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга, Татарстан). Оно сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit.