Завод "Красное Сормово" спустил на воду сухогруз проекта RSD59 "Пола Агата"

ТАСС, 27 мая. Сухогруз проекта RSD59 "Пола Агата" спустили на воду на судоверфи "Красное Сормово" в Нижегородской области, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой предприятия. Это второй сухогруз, который спустили на воду на заводе в период действия режима повышенной готовности, введенного в регионе 30 марта.

"27 мая на заводе "Красное Сормово" (входит в ОСК) состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 "Пола Агата", - отмечается в сообщении.

Судно, построенное по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), стало восьмым в серии из 11 сухогрузов. Договор на строительство судов был подписан в марте 2019 года. Ранее завод построил две серии аналогичных сухогрузов.

"В текущем году завод планирует спустить еще три судна данной серии, после чего приступит к сухогрузам, строящимся по новым контрактам в рамках соглашения о предоставлении опциона на заключение договоров на строительство и поставку еще 20 сухогрузов данного проекта", - отметили в пресс-службе.

Сухогруз проекта RSD59 представляет собой самоходное однопалубное судно для перевозки грузов, в том числе опасных, пакетированных пиломатериалов, леса, металла и металлолома, угля. Предназначен для плавания в морских районах и по внутренним водным путям.