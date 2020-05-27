{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Завод "Красное Сормово" спустил на воду сухогруз проекта RSD59 "Пола Агата"

В этом году завод планирует спустить на воду еще три судна этой серии

ТАСС, 27 мая. Сухогруз проекта RSD59 "Пола Агата" спустили на воду на судоверфи "Красное Сормово" в Нижегородской области, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой предприятия. Это второй сухогруз, который спустили на воду на заводе в период действия режима повышенной готовности, введенного в регионе 30 марта.

"27 мая на заводе "Красное Сормово" (входит в ОСК) состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 "Пола Агата", - отмечается в сообщении.

Судно, построенное по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), стало восьмым в серии из 11 сухогрузов. Договор на строительство судов был подписан в марте 2019 года. Ранее завод построил две серии аналогичных сухогрузов.

"В текущем году завод планирует спустить еще три судна данной серии, после чего приступит к сухогрузам, строящимся по новым контрактам в рамках соглашения о предоставлении опциона на заключение договоров на строительство и поставку еще 20 сухогрузов данного проекта", - отметили в пресс-службе.

Сухогруз проекта RSD59 представляет собой самоходное однопалубное судно для перевозки грузов, в том числе опасных, пакетированных пиломатериалов, леса, металла и металлолома, угля. Предназначен для плавания в морских районах и по внутренним водным путям.

Теги
РоссияНижегородская область
Транзит газа по газопроводу Ямал - Европа восстановлен
По итогам прошедшего аукциона польский участок трубы забронирован на 27 мая на 20%
Читать полностью