Госдума приняла закон, уточняющий правила экспорта драгметаллов и камней из Госфонда РФ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в сразу во втором и третьем чтениях инициированный правительством закон, уточняющий, что в рамках госзакупок единственным поставщиком услуги по экспорту драгоценных металлов и камней из Госфонда РФ может быть организация со 100-процентным госучастием. Соответствующие поправки вносятся в закон о госзакупках.

Госконтракты на услуги по продаже на внешнем рынке драгметаллов и драгкамней Госфонда РФ и их экспорту заключались с ФГУП ВО "Алмазювелирэкспорт" как с единственным исполнителем. С 1 апреля 2019 года компания была преобразована из ФГУП в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности. При этом в законе о госзакупках отсутствует норма, предусматривающая возможность заключения госконтрактов как с единственным исполнителем с юрлицами, 100% акций которых находятся в федеральной собственности, поэтому сейчас заключение госконтрактов должно осуществляться с победителем торгов.

Принятым законом предусматривается включение в перечень случаев, при которых закупка товаров, работ (услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд может осуществляться у единственного поставщика, заключение контракта на оказание услуг по экспорту драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда для реализации на внешнем рынке, с организациями, 100% голосующих акций которых находятся в федеральной собственности, определенными нормативными правовыми актами президента РФ.

Как сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев ("Единая Россия"), принятая во втором чтении правительственная поправка распространяет нормы закона на все акционерные общества с госучастием, которые были и будут акционированы из государственных унитарных предприятий, полномочия которых устанавливаются федеральными законами, президентом РФ и правительством РФ.