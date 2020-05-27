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Инвестиции в проект "Новатэка" в мурманской ТОР превысят 190 млрд рублей

"Новатэк-Мурманск" первой из компаний получила статус резидента ТОР "Столица Арктики"

МУРМАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Объем инвестиций в проект Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области составит более 190 млрд рублей. Об этом сообщил в среду вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе церемонии подписания соглашений об инвестиционной деятельности на территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики".

В среду "Новатэк-Мурманск" первой из компаний получила статус резидента ТОР "Столица Арктики". Это позволит ускорить реализацию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, который будет заниматься проектом "Арктик СПГ-2".

"Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений - большой проект. Общий объем инвестиций составит более 190 млрд рублей", - сказал Трутнев.

Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата, морских добычных комплексов, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, которые будут использоваться для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. Площадь предприятия составит более 150 га.

Правительство РФ 13 мая утвердило создание ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. Это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке.

Специальные режимы для инвесторов, в том числе территории опережающего развития, позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссияАрктика сегодня
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