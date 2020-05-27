Дума распространила меры поддержки МСП в условиях пандемии на самозанятых

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, распространяющий меры господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях пандемии коронавируса на самозанятых граждан. Документ был инициирован правительством РФ.

"Речь идет в том числе о финансовой и имущественной поддержке. Это аренда муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений, который поможет занять свою нишу, и бесплатным обучающим семинарам, в том числе дистанционным", - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В условиях коронавируса крайне важно поддержать бизнес-активность самозанятых, помочь им преодолеть негативные явления в экономике и восстановить доходы. Такие меры особенно важны в связи с тем, что с 1 июля 2020 года режим самозанятых распространен на всю страну", - сказал он.

В первом чтении законопроект был принят 17 апреля. Во втором чтении в документ был внесен ряд уточняющих поправок, в том числе о праве региональных властей и органов местного самоуправления самостоятельно оказывать физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, дополнительную поддержку за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Поправки также уточняют, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Законопроект предусматривает, что отдельные меры государственной поддержки субъектов МСП (прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная), а также меры поддержки, предоставляемые АО "Корпорация "МСП" и его дочерними обществами, будут распространяться на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Принятие законопроекта создаст возможность для участия самозанятых граждан в программах, реализуемых с участием органов госвласти и органов местного самоуправления, АО "Корпорация "МСП" и его дочерних обществ, в целях получения кредитно-гарантийной поддержки, участия в льготных лизинговых программах, доступа к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, а также участие в программах обучения.