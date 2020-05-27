Кабмин утвердил очередность допуска разных видов грузов к перевозкам по железной дороге

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило очередность предоставления перевозчикам доступа к железнодорожной инфраструктуре для разных видов грузов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кабмин с этой целью внес изменения в правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования.

Приоритет теперь получат "перевозки грузов в целях обеспечения регионов, пострадавших от стихийных бедствий", "перевозки грузов на основании отдельных решений президента Российской Федерации". Далее по списку следуют "перевозки грузов, в отношении производства и (или) перевозки которых предоставляются субсидии в соответствии с актами правительства Российской Федерации". Более низкий приоритет получили "перевозки грузов, требующих высокой скорости и надежности доставки, перевозки грузов во внутригосударственном сообщении, а также экспортные перевозки несырьевых грузов, сырьевых грузов в специализированном подвижном составе, зерновых и продовольственных грузов".

Список замыкают экспортные перевозки сырьевых энергетических грузов в универсальном железнодорожном подвижном составе и "иные перевозки грузов".

В качестве приложения документ содержит правила формирования плана экспортных перевозок угля в восточном направлении. Контролировать процесс рассмотрения заявок на перевозку, составлять план, соотносить возможности железнодорожной инфраструктуры и портов и в целом курировать исполнение методики доступа угольщиков к Восточному полигону будут Минэнерго и Минтранс.