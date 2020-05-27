Мосбиржа уведомила брокеров о возможности отрицательных цен на контракты по газу 27 мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мосбиржа разослала брокерам предупреждение о возможности отрицательных цен на фьючерсы на газ с экспирацией 27 мая 2020 года. Биржа также видит риск отрицательных цен на нефтяные фьючерсы в июне, следует из уведомления площадки, с которым ознакомился ТАСС.

"CME Group проинформировала своих участников клиринга о возможности торговли расчетными фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil и на природный газ (на базисе Henry Hub) по отрицательным ценам", - сообщается в письме. Ближайшая дата исполнения майского фьючерса на природный газ (NG-5.20) 27 мая, отмечается в нем. Экспирация же нефтяного контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil (CL-6.20) состоится 22 июня.

В настоящее время возможность заключать сделки со срочными контрактами по отрицательным ценам отсутствует, напомнили в Мосбирже.