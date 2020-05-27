Решетников: Ростуризм и Роспотребнадзор близки к компромиссу по вопросу открытия курортов

"Сейчас Ростуризм с Роспотребнадзором близки к выработке компромиссных решений, которые должны устроить отрасль. Когда этот переход станет возможным, тогда и станут открываться соответствующие сферы", - сказал он.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Ростуризм и Роспотребнадзор близки к выработке компромиссных решений по вопросу открытия курортов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.

Первый вариант требований, предложенный санитарно-эпидемиологической службой, оказался непосильным для предприятий, он включал в себя запрет на работу ресторанов, одноместное размещение и питание в номерах. "Бизнес нам сказал, что с такими требованиям лучше не открываться", - отметил Решетников.

"Надо со специалистами вырабатывать те требования, которые позволят летом в каком-то объеме для каких-то категорий нашим курортам работать. Мы понимаем, что компенсация работы целого [туристического] сезона потребует гигантских средств", - добавил министр.

Кроме того, глава Минэкономразвития указал, что туристическая отрасль включена в перечень пострадавших от распространения коронавируса сфер, при этом много российских гостиниц имеют в качестве основного вида деятельности другие по кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). "Поэтому мы вместе с Минфином выработали механизм с тем, чтобы эти льготы получали не только гостиницы, у которых основной вид деятельности отнесен к туризму, но и любые другие, которые прошли систему классификации", - отметил Решетников.