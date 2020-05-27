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Пандемия коронавируса нового типа

Решетников предложил легализовать удаленный режим работы

Министр также отметил, что пандемия изменит торговлю, существенная часть которой уже перешла в онлайн-формат

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Необходимо внести изменения в трудовое законодательство и легализовать удаленный режим работы, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.

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"Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанное с легализацией дистанционного режима работы, той самой "удаленки". Да и сама "удаленка", как сейчас многие эксперты отмечают, существенно изменит многие процессы, например, в сфере развития агломераций. Ведь очень многие почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно", - сказал он.

По словам министра, пандемия также изменит торговлю, существенная часть которой уже перешла в онлайн-формат. "Торговым центрам предстоит переосмыслить свое место, в том числе изменится рынок офисной недвижимости", - отметил Решетников.

Глава Минэкономразвития также подчеркнул, что предпосылки ко всему этому уже были, но кризис ускорил эти процессы.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПандемия коронавируса нового типа
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