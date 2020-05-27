В Адыгее в порядке эксперимента установят специальный налоговый режим для самозанятых

МАЙКОП, 27 мая. /ТАСС/. Налоговый режим для самозанятых экспериментально установят в Адыгее, соответствующий закон "О введении в действие на территории Республики Адыгея специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" был принят в среду на сессии депутатами республики, сообщает пресс-служба парламента региона.

"Сегодня на заседании республиканского парламента депутаты, рассмотрев законодательную инициативу кабинета министров Адыгеи, приняли закон о специальном налоговом режиме для самозанятых. Новый налоговый режим в республике вводится с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2028 года включительно в порядке эксперимента", - говорится в сообщении.

Специальным налоговым режимом могут воспользоваться граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников и чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Ставка НПД самозанятых зависит от того, кому предоставляется услуга, и составит 4% - в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам; 6% - в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров индивидуальным предпринимателям для использования в предпринимательской деятельности и юридическим лицам. Также самозанятым доступен налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, который применяется автоматически, уменьшая сумму налога, уточнили в пресс-службе Парламента региона.

"По мнению депутатов, принятый закон направлен на предоставление наиболее широкому кругу граждан возможности вести предпринимательскую деятельность открыто, прозрачно и в наиболее комфортных условиях, также создает самозанятым условия для упрощенной системы работы - онлайн-регистрация, отсутствие отчетности и контрольно-кассовой техники. Порядок введения экспериментальных налогов и сборов будет регулироваться принятыми федеральными и региональными законами, а также законодательством о налогах и сборах", - добавили в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

В 2019 году в эксперименте принимали участие четыре региона страны - Москва, Московская и Калужская область и Республика Татарстан. С 1 января 2020 года к эксперименту подключились еще 19 регионов, которые с 1 июля 2020 года на своей территории станут реализовывать новый налоговый режим, то есть сейчас специальный налоговый режим доступен в 23 регионах России (число участников - свыше 600 тыс. человек).